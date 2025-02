Les auteurs de la plainte visant à destituer le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, se rétractent. Les intéressés disent ne pas se reconnaître dans cette affaire et demandent l’annulation pure et simple de la plainte.

Côte d’Ivoire : échec de la manœuvre visant à destituer Tidjane Thiam de la présidence du PDCI-RDA

« Nous demandons purement et simplement l’annulation de cette plainte », a martelé l’une des personnes dont le nom figure sur l’exploit d’huissier. Dans une vidéo enregistrée et diffusée, les quatre individus à qui l’action en justice est attribuée ont exprimé leur étonnement face à la tournure prise par l’affaire. Selon leurs dires, ils auraient été dupés.

« Chacun de nous a été surpris. Dès le départ, ce n’est pas l’information que nous avions reçue pour engager cette action. Il se trouve que nous avons été trompés. C’est pourquoi nous avons tout fait pour nous retrouver aujourd’hui et affirmer que nous ne nous reconnaissons pas dans cette affaire », a déclaré Zérégbé Tiémoko Vincent.

Ils ont demandé à l’huissier d’annuler la plainte, affirmant qu’elle ne venait pas d’eux. Selon le sieur Zérégbé, certains parmi eux ne connaissent même pas l’huissier. Il en conclut que cela prouve que cette fameuse plainte est « fausse ».

Les quatre présumés plaignants reconnaissent leur erreur et s’excusent auprès du président du PDCI, Tidjane Thiam. « Nous présentons nos excuses au président Tidjane Thiam pour cette action qui ne sert pas les intérêts du PDCI, ainsi qu’à tous les membres et sympathisants du parti ». Ils promettent de se mettre résolument au service du PDCI et de contribuer à sa victoire à la présidentielle d’octobre 2025.

Il est à noter que cette affaire de destitution est apparue dans la foulée de la polémique sur la double nationalité de Tidjane Thiam. Cette plainte, qui s’annonçait comme un obstacle pour lui, s’éteint donc d’elle-même. Toutefois, il revient à la justice de décider de la prise en compte de la demande d’annulation.