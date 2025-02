En Côte d’Ivoire, une scène de chaos s’est déroulée sur la Riviera 2, à Cocody, jeudi. Un carambolage impliquant 12 véhicules, suivi d’un incendie, a fait 37 blessés, dont 4 cas graves.

Selon une note du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire, l’accident a impliqué un bus Sotra, trois mini-cars de transport et huit véhicules particuliers. Parmi les 37 victimes, 4 se trouvent dans un état critique. 25 blessés ont été transportés vers les CHU de Cocody et Treichville, ainsi qu’à la PISAM, tandis que les 12 autres ont été répartis entre le CHU d’Angré, l’hôpital de la Police et la clinique Saint Viateur.

Cet accident survient quelques jours seulement après une collision entre deux mini-cars et un piéton sur l’échangeur de l’Indénié, en direction d’Agban, qui avait fait 14 blessés, dont 2 cas graves.

Face à ces cas répétés d’accidents en Côte d’Ivoire, les autorités appellent les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route pour éviter de telles tragédies.