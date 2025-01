Himra et son staff semblent s’être trompés lors de la récente déclaration sur les réseaux sociaux. C’est notamment concernant le prix du Disque d’Or que la jeune star a reçu. Ce 3 janvier 2025, Himra a interpellé l’Aprodemci (Association des producteurs et éditeurs de musique en Côte d’Ivoire) et le Burida (Bureau ivoirien du droit d’auteur) sur l’absence supposée de Disque de platine dans l’industrie musicale ivoirienne, en plus du Disque d’or qu’il détient déjà.

Himra soulève la polémique : où est le Disque de platine ivoirien ?

Sur ses réseaux sociaux, Himra a confié : « Hello Aprodemci/Burida, merci pour le Disque d’or ivoirien. C’est un grand pas pour notre industrie et pour nous, les acteurs. Mais apparemment, vous n’avez pas prévu le Disque de platine (…) », a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté : « Mon projet Jeune & Riche comptabilise aujourd’hui le triple du score pour le Disque d’or. Alors, je viens faire cette demande publiquement : insérez le platine dans la certification, car mon projet Jeune & Riche est, soit platine, soit double Disque d’or. »

Cependant, le Disque de platine existe bel et bien dans le système de certification ivoirien. En novembre 2024, le duo de Zouglou Yodé et Siro en a même reçu un. « Himra et son équipe savent quelles démarches effectuer pour demander le Disque de platine, s’ils estiment remplir les critères », a confié Angelo Kabila, président de l’Aprodemci, lors d’un entretien avec Abidjanshow.com, ce samedi 4 janvier 2025.

Sachez qu’en Côte d’Ivoire, pour obtenir un Disque de platine, un artiste doit vendre 20 000 CD physiques et atteindre 16 millions de streams en l’espace d’un an et demi. « En France, la période est d’un an, mais ici, nous avons opté pour une durée plus longue afin de soutenir nos artistes. Nous envisageons cependant de réformer ce délai », a ajouté Kabila.