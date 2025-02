La Côte d’Ivoire entame l’année 2025 avec deux nouvelles réformes incluses dans l’annexe fiscale 2025. Ces réformes visent à élargir l’assiette fiscale et à la rendre plus équitable. Parmi elles, on distingue notamment des changements en matière de taxation de la propriété foncière et l’extension de la taxe sur la publicité via le sponsoring.

Côte d’Ivoire : une nouvelle approche pour la taxation de la propriété foncière.

Dans le cadre de ses réformes, la Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle approche de taxation de la propriété foncière. Désormais, le paiement des impôts fonciers sera lié à la valeur actuelle du bien sur le marché et non plus basé sur une estimation administrative fixe.

Cette évolution a été expliquée par Béné Kobenan Elvis, chef du Service des Réformes fiscales à la Direction de la Législation, de la Coopération fiscale internationale et de la Documentation de la Direction Générale des Impôts (DGI), lors du Gouv’Space.

« Il y a un changement de paradigme en matière de taxation du patrimoine foncier des propriétés bâties ou non bâties. Désormais, c’est la valeur marchande qui est utilisée comme base d’imposition pour tenir compte de la réalité du bien », a-t-il déclaré.

Extension de la taxe sur la publicité via le sponsoring

Le secteur foncier n’est pas le seul concerné par ces nouvelles réformes. Les autorités compétentes en économie et fiscalité ont également introduit une innovation dans le domaine de la publicité.Désormais, les sociétés et particuliers réalisant des publicités à travers le sponsoring (activités, contenus, influenceurs, etc.) seront tenus de payer une taxe spécifique. Celle-ci viendra s’ajouter aux impôts déjà existants pour leurs entreprises respectives.

L’objectif de cette réforme est de faire contribuer les entreprises et opérateurs économiques qui utilisent le sponsoring comme un moyen de publicité sans être soumis à la taxation classique. « Il y a une extension de la taxe sur la publicité via les sponsorings afin d’élargir l’assiette fiscale », a expliqué Béné Kobenan Elvis. Le respect de cette réforme permettra non seulement d’augmenter les recettes fiscales, mais aussi de contribuer à la croissance économique de la Côte d’Ivoire.