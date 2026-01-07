Coup d’État déjoué au Burkina Faso : Le gouvernement brise enfin le silence

Au Burkina Faso, le gouvernement s’est exprimé sur la dernière tentative de coup d’État déjoué samedi 3 janvier 2026. Dans une interview diffusée sur la télévision publique, le ministre de la Sécurité a expliqué que les auteurs de cette tentative avaient prévu l’assassinat du capitaine Ibrahim Traoré et de plusieurs personnalités militaires et civiles.

Burkina Faso : tentative de coup d’État, le gouvernement accuse Paul-Henri Sandaogo Damiba

D’après le ministre de la sécurité Mahamadou Sana du Burkina Faso, l’opération de déstabilisation était prévue pour le samedi 3 Janvier, à 23h et impliquait une série d’assassinats de personnalités militaires et civiles, « en commençant par la neutralisation du camarade et capitaine Ibrahim Traoré ». « Après cette action devait suivre une action de mise hors-service de la base-drone et une intervention militaire terrestre par des forces extérieures », poursuit-il dans son communiqué.

Pour le gouvernement burkinabè, le responsable de cette nouvelle tentative de ce coup d’État, c’est l’ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, l’ancien président de la transition au Burkina Faso. Ce dernier est actuellement en exil au Togo depuis le coup d’État qui l’a renversé en septembre 2022 et qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir. « Il a eu pour mission clé de concevoir et planifier les actions, de rechercher et mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d’autres militaires, de mettre en place des groupes d’action, avec des missions bien déterminées. Et les civils devaient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que, après l’action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes et pouvoir soutenir l’action militaire. », expliqué Mahamadou Sana.

Le ministre Mahamadou Sana a aussi ajouté qu’une « bonne partie » du financement de cette tentative de coup d’État provient de la Côte d’ivoire et implique un transfert de fonds de 70 millions de francs CFA.