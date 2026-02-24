© Burkina Faso : la Russie livre 192 millions de matériel au génie militaire

Au Burkina Faso, la Russie appuie le génie militaire en matériel. Le don est estimé à 192 millions de francs CFA. Cette livraison vient renforcer l’équipement des Forces armées burkinabè (FAN) qui pourront désormais s’assurer une autonomie énergétique afin d’offrir efficacement les services de base aux populations.

Burkina Faso : la Russie équipe le génie militaire

Le matériel remis au génie militaire est composé de groupes électrogènes de type WEICHAI (22 à 55 KVA), de transformateurs de 100 Kw et de filtres à eau. « Ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales que pour les forces combattantes là où l’accès à l’électricité et à l’eau potable constitue un défi majeur », a assuré le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse, Commandant du Groupement Central des Armées (GCA).

Selon les autorités militaires, cette livraison est la première d’une série prévue pour le renforcement des capacités d’intervention du génie militaire. « La coopération que nous avons avec la Fédération de Russie est vivace, elle est concrète. Elle prouve que notre alliance est orientée vers le terrain et vers le citoyen burkinabè », a déclaré le Colonel Bassinga Bapio Kouayé.

L’attaché de défense russe, le Colonel Roman Aleksandrovich Ponomarev, a expliqué que cette dotation illustre la volonté de la Russie d’accompagner le régime burkinabè dans les actions humanitaires et sociales, parallèlement au soutien apporté aux forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.