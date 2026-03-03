© JIF 2026 au Burkina Faso : le gouvernement annonce des changements

Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé un changement d’orientation dans la commémoration de la Journée Internationale des droits des Femmes (JIF).

Burkina Faso : les règles changent pour la célébration de la Journée Internationale des droits des Femmes

À Ouagadougou, lors de la montée solennelle des couleurs nationales ce lundi 2 mars 2026, la ministre de la Famille et de la Solidarité, Pélagie Kaboré, a annoncé certains changements dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des droits des Femmes au Burkina Faso. Selon la presse locale, l’autorité ministérielle a déclaré que le 8 mars ne sera plus marqué par des célébrations essentiellement festives.

Et donc désormais, tout le mois de mars sera consacré à des actions concrètes en faveur de l’autonomisation des femmes dans les 17 régions du Burkina Faso. L’objectif est d’obtenir des résultats mesurables et durables, en privilégiant des initiatives structurantes à fort impact économique et social. Cette nouvelle orientation s’inscrit dans la dynamique de transformation revendiquée par les autorités, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La ministre Pélagie Kaboré a aussi souligné que cette nouvelle approche vise à renforcer l’indépendance économique des femmes, considérée comme un levier central de développement et de cohésion sociale. Elle a également mis en avant les progrès enregistrés depuis le début de l’année 2026, surtout en matière de modernisation de l’action publique et de consolidation de la solidarité nationale.

Parmi les initiatives saluées figure la campagne Dɛmɛ Sira, qui aurait mobilisé près d’un milliard de francs CFA en contributions financières et en dons en nature au Burkina Faso. Pélagie Kaboré a finalement appelé les agents publics à faire du mois de mars un temps d’engagement patriotique, placé sous le signe de la discipline, du professionnalisme et du service au développement national.