Burkina Faso : plusieurs magistrats condamnés pour corruption

Durée de lecture : 2 minutes
Guinée : l'ancien président de la Cour constitutionnelle poursuivi, la raison
© Guinée : l'ancien président de la Cour constitutionnelle poursuivi, la raison

Au Burkina Faso, ils sont plusieurs magistrats qui ont été condamnés à des peines de prison ce mardi 24 février 2026. Ouvert le 16 janvier dernier, le verdict du procès a été rendu à la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Koupela, à une centaine de kilomètres de la capitale.

Burkina Faso : de lurdes peines pour plusieurs magistrats

Au Burkina Faso, depuis plusieurs mois, des magistrats, avocats et douaniers étaient poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux et concussion. Ces magistrats étaient poursuivis pour avoir perçu des avantages indus afin de prononcer un non-lieu en faveur des douaniers poursuivis pour des faits de concussion.

Et après plusieurs jours de débat contradictoire, le tribunal a déclaré ce mardi plusieurs magistrats coupables de plusieurs faits. Alban Balanoë Somé est condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois ferme, pour corruption d’agent public et révélation illégale de l’identité d’un témoin protégé. Mohamed Traoré, Urbain Medah, Sandaogo Antoine Kaboré ont écopé eux de peines allant de 2 à 12 mois ferme pour corruption et complicité de corruption d’agent public.

Burkina Faso : la Russie livre 192 millions de matériel au génie militaire
Et si le Burkina Faso avait utilisé le dangereux Krasukha-4 contre l’avion nigérian ?

Les peines sont assorties d’une amende allant de 2 millions à 3 millions de francs CFA. Les concernés étaient poursuivis pour « avoir perçu des avantages indus afin de prononcer un non-lieu », en faveur des douaniers poursuivis pour des faits de concussion. Trois douaniers, Oumarou et Jonas Yameogo ainsi que Zindi Nikiéma, ont été condamnés chacun à 15 mois de prison dont 2 mois ferme pour corruption.

Le Burkina Faso et le Ghana signent 7 accords
Burkina Faso : baisse historique des cas et décès liés au paludisme

Jean Jacques Wend-Panga Ouedraogo, l’avocat Arno Sampebré et le douanier Seydou Traoré ont été relaxés.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026