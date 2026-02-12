Burkina Faso – Russie : signature d’un accord « historique »

Le Burkina Faso et la Russie consolident leur partenariat par un acte fort. Les deux pays sont devenus très proches depuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette proximité entre le pays de Vladimir Poutine et le Burkina Faso était marquée par un accord préalable. Mais un autre acte majeur vient d’être signé par le ministre burkinabè des Affaires étrangères et son homologue russe, Sergueï Lavrov. L’accord pose de façon structurée les bases de la coopération entre Ouagadougou et Moscou.

Accord-cadre : le Burkina Faso et la Russie consolident leurs liens

Selon Karamoko Jean Marie Traoré, patron de la diplomatie burkinabè, il s’agit d’un accord « historique ». Ledit accord est considéré comme un accord-cadre de coopération. « Le document que nous avons signé est non seulement une mise à jour mais également un document de vision, qui définit les secteurs clés dans lesquels nous devons renforcer notre coopération, l’approche de travail, les visions partagées entre les acteurs des deux parties », a-t-il indiqué.

C’est un travail minutieux qui a été fait, chaque mot a été bien choisi, chaque paragraphe a été bien réfléchi pour aboutir à ce document consensuel qui offre la perspective aux deux pays d’entamer une nouvelle phase et des projets concrets dans leur coopération.

La partie russe se réjouit de l’aboutissement des échanges qui se concrétisent par un document qui trace la vision de la coopération entre les deux pays. Le ministre Sergueï Lavrov a exprimé « toute sa satisfaction de cet acte qui vient matérialiser la volonté des deux pays de bâtir une coopération solide, pragmatique et exemplaire ». La Russie a réaffirmé son engagement à appuyer le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.