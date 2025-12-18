Coupe du Monde 2026 : Donald Trump punit la Côte d’Ivoire

Alors que la Coupe du Monde 2026 démarre dans moins de six mois désormais en Amérique, Donald Trump, président des Etats-Unis, a envoyé un mauvais signal à la Côte d’Ivoire.

Etats-Unis : Donald Trump signe un décret contre le Sénégal et la Côte d’Ivoire avant la Coupe du Monde 2026

Mardi dernier, la FIFA a officialisé la création d’une nouvelle catégorie de billets pour les supporteurs des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Une petite bonne nouvelle avec quelques centaines de tickets disponibles au prix de 60 dollars pour les 104 matchs de la compétition, y compris pour la finale. Mais, quelques heures plus tard, soit ce mercredi 17 décembre 2025, on apprend que l’accès au territoire américain va être un parcours du combattant pour les fans du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.

En effet, le président américain Donald Trump a signé un décret pour adopter de nouvelles mesures sur l’accueil des supporteurs de certaines nations à l’occasion de cette Coupe du Monde 2026. Outre l’interdiction totale déjà connue pour les Iraniens et les Haïtiens, dont les équipes sont qualifiées pour la compétition, ces deux représentants majeurs du football africain devront faire face à des restrictions partielles. Le président américain poursuit donc ainsi le durcissement de sa politique d’accueil des supporteurs, au point qu’il est très improbable d’imaginer voir beaucoup de fans des Lions de la Teranga pour l’affiche France – Sénégal du 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York.

😱🌍 Coupe du monde 2026 : Trump sanctionne le Sénégal 🇸🇳 et la Côte d’Ivoire 🇨🇮



Les deux nations africaines rejoignent l’Iran et Haïti dans la liste des pays dont les supporters auront des difficultés à entrer aux États-Unis pour assister aux matchs du Mondial.

Donald Trump a justifié ces restrictions par un taux de visiteurs et d’immigration illégaux trop important. Le département de la sécurité intérieure aux Etats-Unis indique que celui-ci serait de l’ordre de 4 % pour le Sénégal et de 8 % pour la Côte d’Ivoire. Qu’on se rassure, ces mesures ne concerneront ni les diplomates, ni les athlètes de ces deux nations africaines (youhou).