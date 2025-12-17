Coupe du Monde 2026 : 50 M$ attend le grand vainqueur

Ce mercredi 17 décembre 2025, la FIFA, instance qui se charge du football au plan mondial, a annoncé qu’elle distribuera 727 millions de dollars (620 millions d’euros) aux 48 sélections disputant la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.

Coupe du Monde 2026 : 1,5 M$ de frais de préparation pour les 48 pays participants

La Fédération Internationale de Football (FIFA) va distribuer 727 millions de dollars (soit 620 millions d’euros) aux 48 équipes qui disputeront la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’instance internationale a annoncé les chiffres ce mercredi 17 décembre 2025, dans un communiqué officiel, avoir « approuvé une contribution financière record de 727 M$ ».

Pour cette Coupe du Monde 2026, la FIFA évoque une augmentation nette de 50 % par rapport au à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui correspond aux 50 % d’augmentation des équipes participantes, de 32 à 48. Si chacune d’entre elles recevra 1,5 M$ pour couvrir ses frais de préparation, l’essentiel de la somme allouée par la FIFA, soit 655 M$, est consacré aux primes. Le vainqueur empochera 50 M$, le finaliste 33 M$, ainsi de suite de manière décroissante jusqu’aux 9 M$ versés aux 12 équipes éliminées au premier tour.

Pour rappel, en 2022, pour la Coupe du Monde au Qatar, l’Argentine, couronnée devant la France de Kylian Mbappé, avait touché 42 M$. Les Bleus, finalistes, avaient touché 30 M$. Les 16 équipes éliminées dès le premier tout avaient reçu 9 M$ chacune.

La Coupe du Monde 2026 va se jouer du 11 juin au 19 juillet.