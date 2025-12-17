Coupe du Monde 2026 : La FIFA met des billets à 60 dollars

Fortement critiquée pour les prix exorbitants des billets de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a finalement proposé une offre low-cost qui sera mise en place pour les supporters des pays qualifiés.

Coupe du Monde 2026 : Des billets moins chers mais rare

Les prix des places, de 191 euros à 604 euros pour les matches de poule de la Coupe du Monde 2026, avaient de quoi refroidir les ardeurs de certains. La FIFA, critiquée pour ces tarifs exorbitants, a réagi en annonçant une offre « low-cost ». Des billets à 60 dollars US, soit environ 51 euros seront réservés aux supporters des pays qualifiés pour la compétition. « Les billets d’entrée de gamme seront exclusivement réservés aux supporters des équipes qualifiées. La sélection et la distribution seront gérées individuellement par les associations membres participantes (AMP). Chaque AMP définira ses propres critères d’éligibilité et sa procédure de candidature. Il leur est demandé de veiller à ce que ces billets soient attribués à des supporters fidèles et très impliqués auprès de leur équipe nationale. », a annoncé la FIFA.

Ce qu’il faut savoir, c’est que ces places à 60 dollars pour cette Coupe du Monde 2026 seront très rares. La FIFA indique que ce prix concernera seulement 10% des billets attribués à chaque fédération. Ce qui représentera donc bien moins que 10% du stade, et même « seulement quelques centaines » de chanceux.

Pour rappel, la Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis l’été prochain. Ils seront 48 pays participants. Le tirage au sort des groupes a eu lieu le 5 décembre dernier.