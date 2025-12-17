FIFA The Best 2025 : Ousmane Dembélé s’exprime après son nouveau sacre

FIFA The Best 2025 : Ousmane Dembélé s'exprime après son nouveau sacre
© Ousmane Dembélé, meilleur joueur FIFA 2025

Lauréat du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est désigné meilleur joueur de l’année dans la soirée de ce mardi 16 décembre lors de la cérémonie des prix FIFA The Best. L’attaquant français a réagi après avoir remporté le trophée.

FIFA The Best 2025 : « J’espère revenir l’année prochaine », Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé conclut son année 2025 en beauté. Après une saison 2024-2025 fantastique avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 rencontres et cinq titres remportés sous les couleurs du PSG, l’attaquant français, déjà lauréat du Ballon d’Or 2025, a remporté le trophée concurrent, organisé par la FIFA. Il s’agit bien évidemment du trophée The Best de meilleur joueur de l’année. Il a devancé son coéquipier et ami Kylian Mbappé, ainsi que le crack du FC Barcelone, Lamine Yamal.

Invité à réagir à son nouveau trophée individuel, Ousmane Dembélé est très heureux et lance déjà la course pour la prochaine édition. « Je voulais remercier tous mes coéquipiers, le travail paie. Cela a été une année fantastique individuellement et collectivement. Je voulais aussi remercier ma famille, le club du PSG, son président et son staff. Je remercie le président de la FIFA, tous les membres de la FIFA. Cela me fait plaisir. J’espère revenir ici l’année prochaine », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone, présent sur place, à Doha (Qatar).

Ce mercredi soir, Ousmane Dembélé pourrait d’ailleurs remporter un ultime trophée cette année, s’il s’impose contre Flamengo avec le PSG, en finale de la Coupe intercontinentale. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu pour 18h.

