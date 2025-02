Face à une crise sécuritaire grandissante, la RDC intensifie sa collaboration avec la Russie. Une rencontre diplomatique récente souligne l’intérêt mutuel pour un partenariat renforcé. Les enjeux : sécurité, commerce et influence régionale.

RDC : rapprochement avec la Russie face à la crise sécuritaire

La rencontre au ministère russe des Affaires étrangères a mis en lumière la volonté commune de renforcer les liens. Les discussions ont porté sur l’élargissement des échanges commerciaux, notamment dans les secteurs de l’énergie et des mines. La RDC, riche en ressources, représente un partenaire clé pour la Russie en Afrique. « Nous devons travailler ensemble pour aborder les défis communs », ont souligné les conseillers congolais. La coordination politique sur les questions régionales et internationales a également été un point central.

La Russie propose son expertise dans des domaines cruciaux pour le développement de la RDC. Les deux pays explorent des opportunités de coopération dans les infrastructures et l’exploitation minière. L’objectif est de diversifier les partenariats économiques et de renforcer la présence russe en Afrique. « La RDC est un partenaire stratégique pour la Russie », a déclaré Mikhaïl Bogdanov. Les discussions ont également porté sur la stabilité régionale et le développement durable. Les deux parties s’engagent à collaborer étroitement sur ces questions.

Priorité à la sécurité

La situation sécuritaire préoccupante dans l’est de la RDC a placé la coopération militaire au cœur des discussions. Kinshasa souhaite renforcer son partenariat avec Moscou pour faire face aux menaces. Le groupe rebelle M23 intensifie ses offensives, ce qui menace l’intégrité territoriale du pays. « Nous devons préserver l’intégrité de notre territoire », a insisté Félix Tshisekedi. Le renforcement des capacités militaires congolaises est une priorité pour le gouvernement. La Russie pourrait jouer un rôle clé dans la fourniture d’équipements et la formation des forces de sécurité.

Les tensions géopolitiques mondiales ont amplifié l’importance de cette coopération. La Russie cherche à consolider ses alliances en Afrique, tandis que la RDC a besoin de partenaires solides. La lutte contre le terrorisme et la stabilisation de la région sont des enjeux communs. La collaboration militaire renforcée pourrait inclure des échanges d’informations et des exercices conjoints. « La sécurité est notre priorité absolue », a affirmé un conseiller congolais. La Russie et la RDC partagent un intérêt commun pour la stabilité régionale.