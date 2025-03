Le gouvernement malien a annoncé une série de mesures importantes pour soutenir ses citoyens résidant en Mauritanie. Ces initiatives visent à faciliter la régularisation de leur situation administrative et à renforcer le dialogue avec les autorités mauritaniennes. L’objectif est d’apaiser les tensions récentes et d’assurer une meilleure protection des droits des Maliens en Mauritanie.

Mali : une réponse forte aux défis migratoires en Mauritanie

La mesure la plus significative est l’exonération des frais de carte de séjour. Cette décision répond à une demande forte de la communauté du pays , qui rencontrait des difficultés pour se conformer aux exigences administratives. En parallèle, trois autres actions ont été mises en place :

la création d’un cadre de concertation permanent entre l’ambassade du Mali et les autorités mauritaniennes;

le renforcement du soutien de l’ambassade pour faciliter la régularisation des Maliens;

l’envoi d’une délégation pour apporter une assistance matérielle et financière d’urgence aux premiers rapatriés.

Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions et d’inquiétudes au sein de la diaspora malienne. Des manifestations avaient été envisagées, et de nombreux habitants de Bamako en situation irrégulière ont commencé à retourner au pays. Face à cette situation, le ministère des Maliens établis à l’extérieur a réagi rapidement.

Le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a souligné l’importance de ces actions pour garantir la protection des droits des Maliens en Mauritanie. Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue continu avec les autorités mauritaniennes pour résoudre les problèmes rencontrés par la communauté malienne.

« L’exonération des frais de carte de séjour représente un geste fort des autorités mauritaniennes en faveur de l’intégration légale de cette communauté ».

L’instauration d’un cadre de concertation régulier entre l’ambassade du Mali et les ministères mauritaniens constitue un pas important. Il permet un suivi plus efficace des préoccupations des ressortissants maliens. L’ambassade du Mali à Nouakchott jouera un rôle clé dans la diffusion des informations et l’accompagnement des personnes souhaitant se mettre en règle.

Lire aussi : Mali : l’ex-Premier ministre Moussa Mara convoqué à la Cour suprême



Cette approche proactive vise à prévenir de nouvelles tensions et à assurer une meilleure intégration des Maliens en Mauritanie. Les autorités maliennes espèrent que ces mesures permettront de renforcer les liens entre les deux pays et de favoriser une coopération mutuellement bénéfique.

L’adoption de ces nouvelles mesures, la situation semble désormais maîtrisée, ouvrant la voie à une régularisation massive des Maliens en Mauritanie.