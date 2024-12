Ces dernières heures, une vidéo devenue virale a immortalisé un moment émouvant où Davido salue chaleureusement la mère de Burna Boy, Bose Ogulu, lors de la fête de Noël organisée par Tony Elumelu, sur le thème « tout en blanc ».

Un geste qui a été largement applaudi par les fans, qui n’ont pas manqué de féliciter Davido pour sa maturité et son respect envers les mères. Dans la séquence, on peut voir le chanteur s’approcher de Bose Ogulu, assise aux côtés de sa fille, et échanger des plaisanteries amicales avec elle. Cette interaction, empreinte d’affection et de respect, a fait sensation en ligne. De nombreux internautes ont exprimé leur admiration pour l’attitude bienveillante de Davido.

Davido & late wizkid mum Davido & Burna Boy Mum 🥹❤️ pic.twitter.com/kLSDxnFFAI — Råbsöñlêē 🇧🇪 (@RabsonLee) December 24, 2024

Malgré une rivalité de longue date entre Davido et Burna Boy, marquée par des échanges acerbes sur les réseaux sociaux, ce moment montre que l’amour et le respect peuvent transcender les différends.