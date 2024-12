La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) a tenu sa quatrième séance de cotation de la 52e semaine de l’année. Au terme de cette séance, les indices de la BRVM ont connu une régression, en raison de la baisse de la capitalisation de Sonatel sur le marché.

Sonatel tire le marché de la BRVM vers le bas

La plupart des principaux indices de la BRVM ont été affectés par une tendance à la baisse lors de cette séance de cotation. Cette baisse est liée à la performance négative de Sonatel, qui a enregistré une importante perte de capitalisation. Ainsi, le BRVM Composite a reculé de 0,19 % pour s’établir à 272,75 points, tandis que le BRVM 30 a perdu 0,12 % pour clôturer à 136,77 points. À l’inverse, l’indice BRVM-30 a légèrement progressé, affichant une hausse de 0,13 % à 112,12 points.

Sur le plan individuel, Unilever CI a enregistré la plus grosse perte de la journée, avec une baisse de 7,50 % à 6 475 FCFA, suivie de SETAO CI (-6,90 % à 405 FCFA) et Tractafric CI (-6,76 % à 2 000 FCFA). À l’inverse, UNIWAX CI (+2,56 % à 400 FCFA), Filtisac CI (+1,76 % à 1 730 FCFA) et Total Energies CI (+1,52 % à 2 335 FCFA) ont enregistré les plus fortes hausses.

En outre, les investisseurs ont soutenu la séance avec un volume global de transactions de 1,24 milliard FCFA. CORIS BANK INTERNATIONAL BF s’est démarquée par son activité, concentrant à elle seule 39,02 % du volume total, soit des transactions d’une valeur de 487,38 millions FCFA.