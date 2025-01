Un nouveau venu dans le monde de l’intelligence artificielle (IA) fait sensation : DeepSeek, une application chinoise, a grimpé en flèche dans les téléchargements de l’Apple Store, surprenant les experts et les investisseurs. Son ascension fulgurante a même fait chuter certaines valeurs technologiques, suscitant des réactions jusqu’au sommet de l’État.

DeepSeek : la révolution silencieuse de l’IA

Lancée le 20 janvier, DeepSeek a rapidement conquis le cœur des spécialistes de l’IA, avant d’attirer l’attention de toute l’industrie technologique. Son atout ? DeepSeek a été conçu pour une fraction du coût des modèles de pointe comme OpenAI, en utilisant moins de puces avancées. Cette prouesse technologique a provoqué une onde de choc dans le monde de la tech.

DeepSeek est un chatbot alimenté par l’IA, similaire à ChatGPT. L’application gratuite, disponible sur l’App Store d’Apple, se décrit comme un outil capable de « répondre à vos questions et améliorer votre vie de manière efficace ». Mais derrière cette simplicité apparente se cache un modèle d’IA puissant, avec 670 milliards de paramètres, ce qui en fait le plus grand modèle de langage à code source ouvert à ce jour.

Selon Anil Ananthaswamy, auteur de Why Machines Learn : The Elegant Math Behind Modern AI, DeepSeek rivaliserait avec le modèle O1 d’OpenAI, qui alimente ChatGPT, en matière de mathématiques, de codage et de raisonnement.

Une IA made in China

DeepSeek, comme d’autres modèles d’IA chinois, a été conçu pour éviter les questions politiquement sensibles. Ainsi, lorsque la BBC a interrogé l’application sur les événements de la place Tiananmen le 4 juin 1989, DeepSeek s’est contenté de répondre : « Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis un assistant IA conçu pour fournir des réponses utiles et inoffensives ».

Cette censure, longtemps considérée comme un frein au développement de l’IA en Chine, semble avoir été surmontée grâce à un modèle open-source. DeepSeek parvient ainsi à réaliser des tâches complexes tout en filtrant certaines informations.

Autre prouesse : DeepSeek a été construit avec un budget de 6 millions de dollars, une somme dérisoire comparée aux milliards investis par les entreprises américaines. Le fondateur de DeepSeek aurait constitué un stock de puces Nvidia A100, dont l’exportation vers la Chine est interdite depuis septembre 2022. Cette collection, estimée à 50 000 puces, lui aurait permis de construire un modèle d’IA aussi puissant, en combinant ces puces avec d’autres, moins chères et moins sophistiquées.

Les entreprises américaines dans le viseur

Les réalisations de DeepSeek remettent en question l’idée reçue selon laquelle seuls des budgets colossaux et des puces de pointe peuvent faire progresser l’IA. « DeepSeek a prouvé que des modèles d’IA de pointe peuvent être développés avec des ressources informatiques limitées », déclare Wei Sun, analyste principal de l’IA chez Counterpoint Research.

Cette nouvelle donne a semé le trouble sur les marchés financiers. Le 27 janvier, l’indice Nasdaq a chuté de plus de 3 %, entraînant dans sa chute les fabricants de puces et les centres de données du monde entier. Nvidia, le géant des puces, a été particulièrement touché, avec une chute de 17 % de son action en une seule journée.

La Chine en ordre de bataille

L’essor de DeepSeek est une victoire pour le gouvernement chinois, qui cherche à développer des technologies indépendantes de l’Occident. Les médias d’État chinois ont souligné que les géants de la Silicon Valley et de Wall Street « perdaient le sommeil » à cause de DeepSeek, qui était en train de « bouleverser » le marché boursier américain.

« En Chine, les progrès de DeepSeek sont célébrés comme un témoignage des prouesses technologiques et de l’autonomie croissantes du pays », explique Marina Zhang, professeur associé à l’université de technologie de Sydney. « Le succès de l’entreprise est perçu comme une validation de l’innovation 2.0 en Chine, une nouvelle ère de leadership technologique local mené par une jeune génération d’entrepreneurs ». Cependant, cette fierté nationale ne doit pas conduire à un « isolationnisme technologique », met en garde Mme Zhang.

DeepSeek, avec son approche novatrice et son modèle puissant, s’impose comme un acteur majeur dans le monde de l’IA. Son ascension fulgurante témoigne du dynamisme de l’industrie technologique chinoise et de sa volonté de rivaliser avec les géants américains. Reste à savoir si cette percée technologique marquera un tournant dans la course à la suprématie de l’IA.