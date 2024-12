Dans une très récente sortie, Didi B, grande star du rap ivoirien s’est livré sur sa rivalité avec Himra.

Didi B et Himra : une rivalité constructive pour l’avenir du Rap Ivoire ?

Didi B, icône incontournable du Rap Ivoire, s’est exprimé au sujet des comparaisons fréquentes entre lui et Himra. Lors d’une déclaration sur la RTI, Didi B a tenu à clarifier les faits et à rappeler son rôle dans l’émergence de Himra.« Il n’y avait personne qui le connaissait avant moi. Depuis, je ne parle pas parce que les histoires d’internet, je ne rentre pas dedans. Himra, c’est mon petit. C’est moi qui l’ai invité à un battle », a affirmé le rappeur, mettant en lumière son implication dans la révélation du jeune artiste.

Face aux querelles et polémiques alimentées sur les réseaux sociaux, Didi B a adopté une attitude mature et détachée. « Je ne parle pas parce que c’est comme si nous étions dans une maison et que les petits frères se battent pour le petit-déjeuner. Toi, en tant que grand frère, est-ce que tu vas venir te battre aussi ? Non. Tu vas les calmer. »

Loin de percevoir cette supposée rivalité comme un frein, Didi B y voit une opportunité pour le développement du Rap Ivoire. « C’est bien pour le Rap Ivoire, parce que depuis des années, c’était eux [les artistes comme Arafat, Debordo, Beynaud]. Aujourd’hui, ça montre qu’on est en tête. Et je veux que ça dure pendant 20 ans », a-t-il déclaré avec ambition.