Sortie en octobre 2024, le titre « Djénéba Djaba » de Debordo Leekunfa est devenu un véritable tube en Côte d’Ivoire. Récemment, l’artiste a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ses compatriotes, qui ont propulsé la chanson au sommet avec plus de 9 millions de vues sur YouTube en seulement 10 jours.

9 millions de vues en 10 jours : Debordo Leekunfa triomphe avec « Djénéba Djaba »

Ce triomphe s’explique non seulement par l’enthousiasme du public ivoirien, mais aussi par la mélodie entraînante et la créativité du chanteur de Coupé-décalé. « On a lancé « Djénéba Djaba » et on a vu la fibre patriotique s’exprimer. Je suis fier de toute la Côte d’Ivoire, de tous les Ivoiriens », a déclaré Debordo Leekunfa ce jeudi 27 mars 2025.

La star du coupé-décalé prépare actuellement la sortie d’un nouvel album. En attendant, il soumet son dernier single, « Piou Piou », à l’appréciation de son public, qui décidera si le morceau doit figurer sur l’album. Dans un style Amapiano, ce titre est pourtant, selon lui, celui qu’il affectionne le moins. Interrogé sur la réticence des artistes de Coupé-décalé à sortir des albums, Debordo Leekunfa a livré une réponse sans détour : « Le problème ne vient pas de nous. Tu mets tous tes moyens dans la production d’un album, et les Ivoiriens font comme s’ils ne le voyaient pas. Ça ‘défaro’ (décourage). Combien d’artistes ont sorti des albums ici, sont arrivés en fanfare, mais ont été reçus dans le silence ? Donc, on sonde le terrain avant de se lancer. Les gars ont un peu peur, ils sont un peu découragés. »

Malgré tout, le chanteur garde une détermination sans faille : « Moi, je suis un cabri mort, ça ne m’intéresse pas. Les arrangeurs peuvent vous le dire, j’ai une multitude de sons dans différents studios. Seulement, je veux voir la motivation au niveau de notre culture, précisément du Coupé-décalé. »

Face aux défis du milieu musical, Debordo Leekunfa reste fidèle à sa vision et encourage les artistes à persévérer : « Quelles que soient les difficultés, il faut rester focus et positif. Parce que tôt ou tard, Dieu va se manifester. »