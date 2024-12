Depuis 1992, il est le patron du Zogang et le concepteur du Zoblazo. Meiway démontre à chaque sortie d’album ou single qu’il reste un génie ! Un maestro de la musique ivoirienne, voire africaine. Son nouveau titre Badou’ko, qui surprend et séduit les mélomanes en ce moment.

Comment Meiway reste une légende de la musique ivoirienne et africaine

Meiway vit en France depuis plus de 30 ans. On reconnait qu’il a su dès le départ où il allait, en mettant en avant le rythme N’zima, peuple côtier au sud de la Côte d’Ivoire dont il est originaire. Son éternel et discret manager, Niamkey Koffi, est également pour beaucoup dans sa discipline, quoique Meiway est resté toujours humble malgré le succès et le star system.

Son nouveau titre Badou’ko, qui surprend et séduit ses fans en ce moment, n’est que l’expression logique de son talent et de son travail sérieux. Innovation et adaptation à toutes les époques. Pour preuve, lorsqu’un style musical domine en Côte d’Ivoire, le professeur Awôlôwô s’y colle. Et ça marche ! Peu d’artistes peuvent se risquer à ce jeu sans se casser la gueule. Il l’a fait avec le Coupé-décalé (OBV 225), la rumba (KK mou prudencia, en feat avec Koffi Olomidé) et bien d’autres rythmes du terroir ivoirien dont ses collaborations réussies avec Aïcha Koné (Kambéléba), Monique Séka (Yayé demin)…

Il ne reste plus que le reggae. Peut-être, surprendra-t-il un jour à travers une collaboration avec le kôrô Alpha Blondy, Tiken Jah, Ismaël Isaac, Serge Kassi ou un autre. Fidèle à ses racines du Zoblazo, le musicien et chanteur brasse toutes les cultures et les rythmes. Seulement, les petits du Rap, occupés à s’écharper, n’ont pas vu venir le patron du Zogang. Une vraie leçon de maestria, tant il est vrai que les plus grands sont souvent moins prétentieux.

S’il démontre que l’on peut rester tendance en gardant son originalité, Meiway prouve que la musique qui adoucit les mœurs n’a pas besoin de vulgarités ou de grossièretés. «Voilà gbofoto dans pkolo », on est tous concernés, cela prête à sourire et le rythme est entraînant ! Véritable apôtre de la bonne musique, cet homme a fait danser des générations et n’a pas encore fini de surprendre. L’homme de toutes les générations. Et si c’était la musique, le vrai secret de jouvence du génie de Kpalèzo ?

En attendant, Meiway donne rendez-vous le 21 décembre au Palais de la culture (salle Anoumabo) à 20h, pour un concert bal poussière.