Un accident de la circulation a plongé la ville de Grand-Bassam dans le deuil. Ce vendredi 14 mars 2025, le pont de Moossou a été le théâtre d’une collision tragique. Le bilan provisoire fait état de trois morts, dont un nourrisson, et de plusieurs blessés. Les autorités compétentes sont sur place pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Un bilan humain lourd après une tragédie à Grand-Bassam

L’accident a impliqué un minicar de type Hiace et un autocar transportant des élèves. Le choc, d’une violence inouïe, a coûté la vie aux trois occupants du minicar. Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux, ont pris en charge les blessés et les ont évacués vers les centres hospitaliers les plus proches.

Le Ministre des Transports a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie. « Nos pensées vont aux familles des victimes, à qui nous présentons nos sincères condoléances, a-t-il déclaré. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés ».

Enquête en cours

Le Bureau Enquête Analyse Accident (BEA) du ministère des Transports a été chargé de mener une enquête approfondie. L’objectif est de déterminer les causes exactes de l’accident et d’établir les responsabilités. « Une équipe du BEA est sur place pour recueillir les éléments nécessaires à la compréhension de ce drame, a précisé le Ministre. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire la lumière sur cet accident ».

Cet accident met en lumière les dangers de la route et la nécessité de renforcer la sécurité routière. Le Ministre des Transports a lancé un appel solennel à tous les usagers de la route. « La prudence et le respect du code de la route sont essentiels pour éviter de tels drames, a-t-il insisté. Chaque vie compte, et nous devons tous nous engager à faire de nos routes des espaces plus sûrs ».

Mesures de sécurité renforcées

Face à la recrudescence des accidents de la circulation, le gouvernement ivoirien entend renforcer les mesures de sécurité routière. Des contrôles plus stricts seront effectués, et des campagnes de sensibilisation seront menées auprès des usagers de la route. « Nous devons agir ensemble pour mettre fin à cette spirale de violence routière, a affirmé le Ministre des Transports. La sécurité de tous est notre priorité absolue ».

Le gouvernement envisage également d’investir davantage dans l’entretien et la modernisation des infrastructures routières. « Des routes en bon état sont un facteur clé de la sécurité routière, a souligné le Ministre. Nous devons continuer à améliorer notre réseau routier pour réduire les risques d’accidents ».