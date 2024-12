Sur ses réseaux sociaux, le musicien ivoirien Himra, a annoncé un changement majeur concernant son géant concert à venir. Ce grand show sous « Concert Sauvage 2 » se tiendra le 26 décembre 2024.

« Concert Sauvage 2 » : Himra change de lieu pour satisfaire ses fans

Himra donnera en cette fin d’année, un spectacle mémorable le 26 décembre prochain au Parc des Expositions d’Abidjan, à l’occasion de son très attendu « Concert Sauvage 2 ». L’artiste, désormais incontournable sur la scène du rap ivoire, promet une soirée exceptionnelle. Selon Tikerama, Himra a l’intention de « repousser ses limites avec une performance encore plus intense et des invités surprises ». Cependant, un léger changement dans l’organisation vient d’être annoncé.

Ce 9 décembre, Himra s’est exprimé directement à ses fans sur ses réseaux sociaux : « Vu l’engouement des choses, ça a été vraiment compliqué pour moi d’accepter de me plier à ça, mais je pense que ça sera meilleur et que nous tous, on sera contents. Le Parc des Expositions nous demande de faire le concert à l’extérieur et non dans l’enceinte du parc. Donc le concert Sauvage 2 aura lieu ici (il montre l’espace) ».

Bien que le rappeur n’ait pas détaillé les raisons de ce changement, il a assuré que cette modification sera bénéfique pour ses fans. En effet, l’espace extérieur du parc est trois fois plus vaste que l’intérieur, garantissant une expérience encore plus grandiose pour le public.