La Société Financière Internationale du Groupe de la Banque Mondiale a organisé, ce 11 mars 2025, la signature d’accords de financements et d’assistance technique avec quatre banques : Ecobank CI, Bridge Bank, SIB et Société Générale. L’objectif étant de garantir des prêts qui seront octroyés aux PME et d’offrir une assistance technique aux banques pour une utilisation efficiente de ces solutions. Estimé à 1400 milliards de FCFA selon le Vice-Président Régional Afrique de la Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale, Sergio Pimienta, le besoin de financement des PME en Côte d’Ivoire est encore plus important pour les entreprises dirigées par les femmes.

Le Vice-Président Régional Afrique de la Société Financière Internationale du groupe de la Banque Mondiale, Sergio Pimienta s’est dit satisfait du Gender bond réalisé par Ecobank Côte d’Ivoire. “ Parmi les partenariats que nous célébrons aujourd’hui, l’une d’entre elles est une innovation régionale, c’est la première fois en Afrique de l’Ouest qu’il y a une émission d’obligation qui sont dédiées au genre, au financement des entreprises dirigées par les femmes. Je remercie Ecobank Côte d’Ivoire pour cette opération’’, a-t-il souligné. L’intérêt de cette entité du groupe de la Banque Mondiale est perceptible au travers de sa participation à hauteur de 4,9 milliards de FCFA co-investi avec ALCB, un fonds d’investissement dédié aux obligations d’entreprises en monnaie locale, soit près de la moitié des 10 milliards qui étaient recherchés par Ecobank Côte d’Ivoire sur le marché financier.

Lancé le 3 mars, en prélude de la journée mondiale des droits des femmes, le Gender Bond initié par Ecobank a été clôturé en 48h avec une sursouscription de près de 11 milliards. Initialement prévue pour s’échelonner sur deux semaines, cette clôture anticipée a un sens particulier pour le Directeur Général d’Ecobank Côte d’Ivoire et Directeur régional exécutif pour la zone UEMOA. “ Cet engouement démontre l’intérêt des investisseurs pour le financement des femmes’’. Un résultat qui s’inscrit dans la stratégie globale d’Ecobank Groupe, avec son programme Ellever. ” la réponse que nous avons trouvée, c’est le programme Ellever, qui apporte une solution au problème de sous-financement chronique des PME portées par les femmes. Il faut renforcer leurs capacités, il faut les préparer pour le futur à travers la digitalisation. Le programme a accompagné plus de 3.500 entreprises portées par les femmes depuis 4 ans. Nous avons déboursé plus de 13 milliards, notre ambition, c’est d’atteindre 10.000 femmes’’, a précisé Paul-Harry Aithnard.

L’enveloppe de 10 milliards recueillie par le Gender bond permettra à Ecobank Côte d’Ivoire d’accorder près de 1 200 prêts à des PME féminines en Côte d’Ivoire. Un financement clé pour combler l’important déficit de crédit auquel les entreprises détenues ou dirigées par des femmes sont confrontées dans le pays. “ Au-delà de la réussite individuelle, le financement d’une femme entrepreneure a un effet multiplicateur : il soutient des familles entières, renforce les communautés et favorise un développement inclusif. », a précisé, Paul-Harry Aithnard, directeur exécutif régional d’Ecobank pour la région de l’UEMOA.

Arrangeur de l’opération, EDC Investment Corporation (EIC), la SGI du Groupe dédiée aux investissements et aux marchés de capitaux, s’est félicité du succès de ce gender bond. “Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Ecobank Côte d’Ivoire pour le premier Gender Bond de la zone UEMOA. Nous avons structuré cette opération en travaillant avec la SFI et Ecobank Côte d’Ivoire. Elle a été un franc-succès. Cette émission d’obligation montre que le marché de capitaux peut offrir des solutions pour le financement des PME”, a fait noter, Roselyne Abé, Directrice d’EDC.