Le dernier rapport de la plateforme CEOWORLD Magazine a révélé la liste des pays africains où les populations se disent les plus touchées par le stress. Ce classement repose sur une enquête menée en décembre 2024 et janvier 2025 dans 197 pays et territoires à travers le monde. L’étude s’appuie sur plusieurs critères : le travail, les finances, la vie sociale et familiale, ainsi que la santé et la sécurité.

Le Burundi, pays le plus stressé d’Afrique en 2025

Selon cette étude, le Burundi arrive en tête des pays africains les plus stressés en 2025. Il est suivi de près par le Soudan du Sud et le Malawi. La République centrafricaine, Madagascar, le Soudan et l’Érythrée figurent également parmi les dix premiers, aux côtés du Mozambique, du Niger et de la République démocratique du Congo.

Rang Pays Score Classement mondial 1 Burundi 26,31 197e 2 Soudan du Sud 26,78 196e 3 Malawi 28,28 193e 4 République centrafricaine 29,19 191e 5 Madagascar 29,35 190e 6 Soudan 29,94 188e 7 Érythrée 30,17 187e 8 Mozambique 30,42 186e 9 Niger 30,72 185e 10 République démocratique du Congo 30,99 184e Top 10 des pays africains les plus stressés. Source : CEOWORLD Magazine

Monaco, pays le moins stressé au monde

À l’opposé, l’étude révèle que Monaco est le pays le moins stressé avec un score de 83,83. Son mode de vie luxueux, sa stabilité économique et son excellent système de santé expliquent cette sérénité. Juste après, on retrouve le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande parmi les nations les plus paisibles.