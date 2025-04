L’Égypte a signé un contrat de 235 millions de dollars avec Progress Rail, une filiale de Caterpillar, pour la modernisation de sa flotte de locomotives. Un contrat qui entre dans le cadre d’une stratégie de modernisation du réseau ferroviaire du pays.

Égypte, un partenariat stratégique

Pour son projet de modernisation et d’extension ferroviaire, l’Égypte a signé des contrats visant à rénover le transport ferroviaire du pays. Pour cela, le e pays a signé un contrat avec le Progress Rails pour la mise en œuvre du projet. Ce contrat signé avec Progress Rails dans le pays inclut la livraison de 50 locomotives diesel EMD neuves, la modernisation de 50 locomotives déjà en service, ainsi que la révision de 41 unités supplémentaires. De plus, Progress Rail assurera la maintenance à long terme de l’ensemble des 141 locomotives concernées. Les nouvelles locomotives devraient être livrées dans un délai de 22 mois, tandis que la modernisation des unités existantes s’étalera sur 30 mois.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : ratification de 111 milliards FCFA

Ce partenariat s’inscrit dans le plan de modernisation ferroviaire de l’Égypte, visant à renforcer la sécurité et la performance du réseau. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a souligné son rôle clé dans le développement économique du pays. En collaborant avec Progress Rail, l’Égypte démontre sa volonté de moderniser ses infrastructures ferroviaires et de s’appuyer sur des partenaires internationaux pour atteindre ses objectifs de développement durable et de la croissance économique du pays