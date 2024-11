Suite à la brillante élection de Donald Trump à la présidentielle, le chef de l’État de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a réagi.

Alassane Ouattara félicite Donald Trump pour son élection à la présidentielle aux États-Unis

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a réagi à la brillante élection de Donald Trump tenue le 5 novembre 2024. Pour l’actuel patron du régime d’Abidjan, c’est un honneur de pouvoir poursuivre avec Trump le renforcement des liens de coopération entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis, comme c’était le cas il y a quatre ans.

« Toutes mes félicitations et mes vœux de succès au président élu des États-Unis d’Amérique, Donald Trump. Je me réjouis de poursuivre, avec lui, le raffermissement des liens historiques d’amitié et de coopération ainsi que le partenariat stratégique entre nos deux pays », a écrit Alassane Ouattara sur ses canaux officiels.

À noter qu’après avoir échoué face à Joe Biden en 2020, où il était candidat à sa propre succession, Trump l’a remporté cette fois-ci face à Kamala Harris, la candidate démocrate. Il devient ainsi le 47ᵉ président des États-Unis d’Amérique.