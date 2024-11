L’ancien président Donald Trump fait son grand retour à la Maison-Blanche. Il vient de remporter l’élection présidentielle de 2024 devant sa principale adversaire, la vice-présidente Kamala Harris. Ce résultat marque le début d’un second mandat pour Trump, et confirme sa popularité auprès d’une large partie de l’électorat américain.

Donald Trump remporte la présidentielle américaine 2024

Depuis le début du dépouillement, Donald Trump a conservé une avance stable, dominée par un soutien important dans plusieurs États pivots. Si Kamala Harris a réduit l’écart à un moment décisif du comptage, cela n’aura pas suffi pour inverser la tendance. Trump a réussi à maintenir son avance jusqu’au décompte final, avec une majorité des grands électeurs.

Cette victoire confère à Donald Trump un second mandat, une rareté dans l’histoire récente pour un président qui n’a pas été réélu directement après son premier mandat. Trump, qui avait quitté la Maison-Blanche en 2021, retrouve donc la plus haute fonction de l’État avec un discours qui, une fois de plus, a su captiver son électorat. Cette élection souligne le clivage toujours aussi prononcé au sein de la société américaine, avec un électorat polarisé autour de questions majeures comme l’économie, la sécurité et la politique internationale.

Le retour de Trump à la Maison-Blanche ouvre la voie à de nouvelles politiques marquées par sa volonté de renforcer les mesures de sécurité intérieure, de limiter l’immigration, et de réorienter les relations internationales des États-Unis. Dans les semaines à venir, tous les regards seront tournés vers ses premières décisions en tant que président, alors qu’il s’apprête à former son nouveau cabinet et à mettre en œuvre son programme de campagne.