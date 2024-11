Les obsèques de Valéry, l’un des membres fondateurs du groupe de zouglou Espoir 2000, se sont déroulées ce samedi 9 novembre 2024. L’artiste, décédé le 12 octobre dernier en France des suites d’un cancer, a été inhumé en Côte d’Ivoire, laissant derrière lui une carrière riche et une famille en deuil.

Inhumation de Valéry d’Espoir 2000 : Pact Sacko rend un hommage poignant à son ami

Pact Sacko, le binôme de toujours de l’illustre regretté, a rendu un hommage poignant à son ami disparu. Dans un message empreint d’émotion, il a évoqué leur longue complicité et leur projet commun, l’album « Tableau Blanc », dont le décès de Valéry est venu bouleverser le programme de la sortie.

« Mon frère, mon compagnon de lutte, mon ami de toutes les guerres. Après 30 ans, les mots sont insuffisants pour exprimer ma douleur. […] Surtout, ne t’inquiète pas pour les Enfants, je serai toujours là« , a-t-il écrit, promettant de veiller sur la famille de son ami.

Un héritage inestimable

Le décès de Valéry Valence Doubo Thea porte un coup dur au groupe Espoir 2000, qui a bercé plusieurs générations de mélomanes ivoiriens. Son départ laisse un vide immense dans le paysage musical ivoirien, notamment le zouglou.

Les obsèques de Valéry ont été l’occasion pour ses proches, ses amis et ses fans de lui rendre un dernier hommage et de célébrer sa vie et son œuvre.