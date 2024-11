L’armée de l’air nigériane a porté un coup sévère à la branche ouest-africaine de Daech. Lors d’opérations aériennes menées le 31 octobre dernier dans la région de Marte, dans l’État de Borno, au nord-est du pays, 50 terroristes ont été neutralisés. C’est à travers un communiqué que le porte-parole de l’armée de l’air nigériane, Olusola Akinboyewa a annoncé l’information mardi dernier.

Nouvelle victoire de l’armée nigériane contre Daech

Selon le porte-parole de l’armée de l’air du pays, Olusola Akinboyewa, les forces armées ont ciblé trois installations de Daech, détruisant des dépôts et éliminant une cinquantaine de combattants, dont leur chef Bashir Dauda.

En effet, le nord-est du Nigeria est depuis plusieurs années le théâtre d’une insurrection jihadiste menée par Boko Haram et Daech. Ces groupes armés terroristes sèment la terreur parmi les populations civiles, multipliant les attaques, les enlèvements et les destructions. La réussite de ces dernières opérations par l’armée est un véritable coup dur porté à ces criminels et dans le même temps une victoire pour l’armée qui a réussi à détruire des dépôts appartenant à cette bande d’assaillants dans la zone du pays.

Les forces de sécurité nigérianes mènent régulièrement des opérations pour tenter de mettre fin à cette violence. Cependant, l’insécurité persiste dans la région, malgré les efforts déployés.