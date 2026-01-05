États-Unis : Nicolas Maduro face à un juge dès ce lundi

Selon les informations de la presse internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro, va comparaître devant un juge dès ce lundi du côté des États-Unis.

Venezuela : Nicolas Maduro déchu, Delcy Rodriguez assure l’intérim

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra dans quelques heures (à midi) devant un juge de New York, a indiqué le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui. Inculpé par la justice américaine notamment pour « narcoterrorisme » et importation de cocaïne aux États-Unis, le chef d’État capturé dans la nuit de vendredi à samedi lors d’une opération de l’armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.

Nommée présidente par intérim du Venezuela par la Cour suprême samedi soir, Delcy Rodriguez, a réuni ce dimanche 4 janvier, son premier conseil des ministres après la capture par l’armée américaine du président Nicolas Maduro dont elle était la vice-présidente. La télévision d’État VTV a même montré en début de soirée Delcy Rodríguez présidant une table au palais présidentiel de Miraflores, à laquelle étaient notamment assis le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez ou le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello.

A l’occasion, Delcy Rodríguez a plaidé pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis, après l’enlèvement de Nicolas Maduro. « Nous considérons comme nos priorités de progresser vers une relation internationale équilibrée et respectueuse entre les États-Unis et le Venezuela », a écrit Mme Rodríguez sur Telegram. « Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération, axé sur un développement partagé », a-t-elle ajouté.