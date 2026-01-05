États-Unis : Nicolas Maduro face à un juge dès ce lundi

Selon les informations de la presse internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro, va comparaître devant un juge dès ce lundi du côté des États-Unis.
Venezuela : Nicolas Maduro déchu, Delcy Rodriguez assure l’intérim
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra dans quelques heures (à midi) devant un juge de New York, a indiqué le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui. Inculpé par la justice américaine notamment pour « narcoterrorisme » et importation de cocaïne aux États-Unis, le chef d’État capturé dans la nuit de vendredi à samedi lors d’une opération de l’armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.
Communiqué on the Situation in #Venezuela.Venezuela : Nicolas Maduro capturé, les réactions en Afrique
The African Union is following with grave concern the recent developments in the Bolivarian Republic of Venezuela, including reports of the abduction of the President of the Republic, Mr. Nicolás Maduro, and military attacks on… pic.twitter.com/DgpvJQMQ7D
— African Union (@_AfricanUnion) January 3, 2026
Nommée présidente par intérim du Venezuela par la Cour suprême samedi soir, Delcy Rodriguez, a réuni ce dimanche 4 janvier, son premier conseil des ministres après la capture par l’armée américaine du président Nicolas Maduro dont elle était la vice-présidente. La télévision d’État VTV a même montré en début de soirée Delcy Rodríguez présidant une table au palais présidentiel de Miraflores, à laquelle étaient notamment assis le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez ou le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello.
A l’occasion, Delcy Rodríguez a plaidé pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis, après l’enlèvement de Nicolas Maduro. « Nous considérons comme nos priorités de progresser vers une relation internationale équilibrée et respectueuse entre les États-Unis et le Venezuela », a écrit Mme Rodríguez sur Telegram. « Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération, axé sur un développement partagé », a-t-elle ajouté.
