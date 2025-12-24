États-Unis : un aéronef militaire américain au-dessus du Nigeria

Durée de lecture : 2 minutes
États-Unis : un aéronef militaire américain au-dessus du Nigeria
© Donald Trump, président des États-Unis

D’après une enquête de Reuters, un aéronef militaire américain a effectué régulièrement des vols au-dessus du Nigeria ces dernières semaines. Des officiels américains ont confirmé à l’agence de presse qu’il s’agit de vols de surveillance et de collecte d’informations, dont l’objectif n’a pas été clarifié officiellement.

Nigeria : un aéronef militaire américain pour la protection des chrétiens ?

Les données de suivi des vols révèle qu’un avion américain Gulfstream V décolle quasi quotidiennement d’Accra, pour survoler le Nigeria, avant de revenir se poser au Ghana. Un manège qui est observé depuis le 24 novembre, d’après l’enquête de Reuters, soit quelques jours après une réunion de haut niveau entre des officiels américains et nigérians. Le ministre de l’Information du Nigeria avait évoqué le 22 décembre une coopération renforcée entre son pays et les États-Unis en matière de sécurité, alors que Donald Trump avait menacé le Nigeria d’une intervention militaire pour protéger les chrétiens du pays des attaques terroristes.

Au Nigeria, un élu américain en mission sur le terrain, a confirmé la mise sur pied d’une force opérationnelle conjointe pour travailler sur les questions de sécurité. Les informations réunies par l’agence de presse montrent bien que les États-Unis sont en train de renforcer leurs capacités dans la région, après avoir fermé leur dernière base militaire, à Agadez au Niger, en août 2024. Pour rappel, en octobre, Donald Trump avait accusé les autorités nigérianes de fermer les yeux sur les violences ciblées dont les chrétiens du pays seraient victimes, selon lui.

Nigeria : Les circonstances du décès de l’ex-président Muhammadu Buhari révélées
Nigeria : Bola Tinubu remplace les deux hauts fonctionnaires du secteur pétrolier

Le Nigéria présente ses plates excuses officielles au Burkina Faso
Nigeria et Burkina Faso : État des négociations diplomatiques !

Les vols de surveillance repérés ces dernières semaines auraient pour but de récolter des informations sur les mouvements des hommes de Boko Haram et du groupe État Islamique en Afrique de l’Ouest. Il s’agirait aussi de localiser le ressortissant américain, pilote pour une mission humanitaire, enlevé à Niamey à la fin du mois d’octobre.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025