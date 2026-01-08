États-Unis : un pétrolier russe aux arrêts

Mercredi 7 janvier 2026 décisif aux États-Unis. Le pays a annoncé avoir « saisi » dans l’Atlantique Nord un pétrolier battant pavillon russe poursuivi depuis plusieurs jours par les garde-côtes américains dans le cadre du blocus de Washington visant des pétroliers liés au Venezuela.

États-Unis : un pétrolier battant pavillon russe arrêté en pleine Atlantique

Entre l’Écosse et l’Islande, la marine américaine a débarqué ce mercredi 7 janvier à bord du Bella 1 via un hélicoptère. Le pétrolier russe, suivi à la trace par les avions de patrouille maritime Poséidon américains, se dirigeait vers l’Arctique russe. L’opération américaine dans l’Atlantique Nord est intervenue quelques heures après des informations de presse selon lesquelles la Russie avait envoyé au moins un bâtiment de sa marine pour escorter le pétrolier.

« Le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure, en coordination avec le ministère de la Guerre, ont annoncé aujourd’hui la saisie du Bella 1 pour violation de sanctions américaines », a écrit sur X le commandement militaire américain pour l’Europe, photo des garde-côtes à l’appui. Le ministère de la Défense britannique a annoncé avoir apporté un soutien opérationnel, « à la suite d’une demande d’assistance des États-Unis ».

Des forces spéciales américaines ont abordé de force et pris le contrôle d'un pétrolier battant pavillon russe dans l'océan Atlantique. Le ministre des affaires étrangères Russe, Lavrov, déclare que « les États-Unis ne devraient pas entraver le retour rapide des…

« Le blocus du pétrole vénézuélien illégal et sanctionné est pleinement en place, partout dans le monde », a écrit par la suite sur X Pete Hegseth, le ministre américain de la Guerre. Washington considère que le pétrolier saisi mercredi n’avait pas de pavillon, a expliqué la porte-parole de la Maison Blanche, alors que la Russie affirme l’avoir autorisé temporairement à naviguer sous pavillon russe. « Il s’agit d’un navire de la flotte fantôme vénézuélienne qui a transporté du pétrole visé par des sanctions américaines. Ce navire a été déterminé comme étant sans pavillon après avoir navigué sous un faux drapeau, et il était visé par une ordonnance judiciaire de saisie. C’est pour cette raison que l’équipage sera poursuivi », a déclaré Karoline Leavitt à des journalistes.

La Russie a rapidement dénoncé l’usage de la force par Washington. Le pays a également demandé aux États-Unis d’assurer le « retour rapide » dans leur pays des membres d’équipage russe se trouvant à bord. « Nous exigeons de la partie américaine qu’elle leur assure un traitement humain et digne, qu’elle respecte scrupuleusement leurs droits et leurs intérêts, et qu’elle ne fasse pas obstacle à leur retour rapide dans leur patrie », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse TASS.