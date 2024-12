Une mission difficile et non, impossible pour Faustin-Archange Touadéra. En deux (2) heures ce 28 décembre 2024, et devant les élus de la nation au sein de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale à Bangui, le Président Centrafricain a décliné son bilan depuis son arrivée en 2016 jusqu’à ce jour, à la Magistrature suprême de l’Etat.

Je reconnais a expliqué Faustin-Archange Touadéra, « que souvent, nous avons parfois fait des erreurs, ce qui est naturel » car précise-t-il, « aucune œuvre humaine n’étant parfaite ». Mais il importe de noter qu’après chaque erreur, « nous avons apporté des corrections et nous poursuivons notre marche en étant plus attentifs, plus méthodiques », a indiqué le Président Centrafricain.

Au titre des perspectives pour 2025, de grandes annonces ont été faites par Faustin-Archange Touadéra. Il annonce, que « nous allons mettre en œuvre le Plan National de Développement, conformément aux besoins actuels du pays ». Et la priorité a expliqué le President Centrafricain, sera d’assurer « la stabilité politique, l’ancrage démocratique du pays et consolider la paix, la sécurité, l’unité nationale et renforcer la souveraineté » en Centrafrique. Une priorité qui est, selon lui, un « facteur de notre stabilité ».

Sur le plan militaire, Faustin-Archange Touadéra est beaucoup plus généreux. Il explique, qu’il va porter « l’effectif militaire à 50.000 hommes à l’horizon 2040 » en Centrafrique. Cette générosité est consentie, explique-t-il, pour « mieux assurer la sécurité du peuple, consolider la stabilité et la souveraineté nationale ». Elle intervient aussi, pour s’adapter, « aux enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’heure », a précisé Faustin-Archange Touadéra, devant les Députés Centrafricains.

Dans le domaine des finances publiques et de l’économie, Faustin-Archange Touadéra reste confiant pour l’avenir. Selon lui, « la situation devrait s’améliorer en 2025 grâce aux performances du secteur minier » en Centrafrique. Ces performances sont consécutives, annonce le President Centrafricain, « à la levée de l’embargo sur le diamant » Centrafricain. Les mêmes performances touchent aussi, les « secteurs de l’énergie, du numérique, des infrastructures, des hydrocarbures et de l’agriculture » en Centrafrique.

En parallèle a expliqué Faustin-Archange Touadéra, le gouvernement sera instruit de poursuivre les projets en matière, « d’éducation nationale, de santé et de lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et les mauvaises manières de servir la Nation ».

Avant de clôturer son adresse à la nation, Faustin-Archange Touadéra a véhiculé, un message d’espoir. En tant que Père de la nation, a-t-il précisé, « j’ai le devoir d’écouter les attentes du peuple et de faire de tout mon possible pour y répondre ». Et je suis convaincu a conclu Faustin-Archange Touadéra, que la Centrafrique « sortira agrandie de tous ces défis et la Nation fortifiée à jamais ».