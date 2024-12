Le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires) et la BNDE (Banque Nationale pour le Développement Économique) sont parvenus à trouver un accord de partenariat pour le développement de l’entrepreneuriat agricole. Au terme de ce partenariat, les deux parties ont réuni une somme de 15 milliards de FCFA, destinée à financer les PME agricoles ainsi que la commercialisation des graines d’arachide.

FONGIP et BNDE : deux partenaires pour le développement agricole au Sénégal

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi que les Petites et Moyennes Industries (PMI) disposeront des moyens nécessaires pour développer leurs activités, grâce au partenariat entre le FONGIP et la BNDE. Ces institutions se sont mises d’accord pour financer ce secteur stratégique qu’est l’agriculture, et pour faciliter la campagne de commercialisation des graines d’arachide à hauteur de 15 milliards de FCFA.

Elles souhaitent également mettre en place une approche d’intervention conjointe permettant de mieux soutenir les ambitions de développement du secteur privé national. De façon particulière, un financement a été établi pour la campagne agricole 2024-2025 par ces deux partenaires (FONGIP et BNDE).

Stratégie pour financer les PME et PMI

Dans une interview accordée après la signature du partenariat, chaque directeur des deux institutions s’est exprimé sur les responsabilités de leur structure dans cet accord. Ainsi, pour la directrice générale du FONGIP, Fatou Mbodji, son institution va contribuer, grâce au partenariat scellé avec la BNDE, « à la mise en œuvre des mesures retenues lors des conseils interministériels consacrés à la campagne agricole.

Cependant, l’approche privilégiée, à mes yeux, est de fournir des garanties de crédit aux banques pour faciliter l’accès au financement des PME », a-t-elle déclaré. De son côté, le directeur général de la BNDE, Mamadou Faye, estime que ces conventions marquent « une étape décisive dans notre engagement commun à soutenir nos PME et PMI (Petites et Moyennes Industries), l’agriculture et, notamment, la campagne de commercialisation de l’arachide en 2024 et 2025 ».

En outre, les deux institutions visent à encourager des entreprises locales performantes et créatrices d’emplois.