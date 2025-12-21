CAN 2025 : Le message de Emmanuel Macron à l’Afrique

Montrer le sommaire Cacher le sommaire
La CAN 2025 est officiellement lancée au Maroc. Bien avant le coup d’envoi, le Président de la France, Emmanuel Macron a laissé un message sur les réseaux sociaux.
CAN 2025 : Emmanuel Macron lance un joli message
La CAN 2025 vient officiellement de démarrer au Maroc. Au Royaume, elles sont 24 équipes quji ont l’occasion de remporter le trophée continental et le mois s’annonce divertissant avec de nombreuses nations qui sont attendues au tournant. En attendant, les Lions de l’Atlas, favoris de la compétition, disputent le premier match de la compétition ce dimanche soir face aux Comores.
C’est l’occasion pour Emmanuel Macron de souhaiter une bonne compétition à toutes les équipes engagées sur X. « Bientôt le coup d’envoi de la CAN ! L’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs. Au Maroc qui organise, grande nation de football, et à toutes les équipes en compétition : bonne chance et que le jeu parle ! », a écrit le président français.
CAN 2025 : Angélique Kidjo, Youssef Akdim et Jaylann ont chanté l’hymne officiel (vidéo)
Maroc : La CAN 2025 séduit déjà le Monde
Bientôt le coup d’envoi de la CAN !
L’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs. Au Maroc qui organise, grande nation de football, et à toutes les équipes en compétition : bonne chance et que le jeu parle !
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025
Les groupes de la CAN 2025
Groupe A
Maroc
Mali
Zambie
Comores
Groupe B
Égypte
Afrique du Sud
Angola
Zimbabwe
Groupe C
Nigeria
Tunisie
Ouganda
Tanzanie
Groupe D
Sénégal
RD Congo
Bénin
Botswana
Groupe E
Algérie
Burkina Faso
Guinée équatoriale
Soudan
Groupe F
CAF : La CAN passe à quatre ans
CAN 2025 : Les mots forts de Achraf Hakimi avant le tournoi
Côte d’Ivoire
Cameroun
Gabon
Mozambique