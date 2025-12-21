CAN 2025 : Le message de Emmanuel Macron à l’Afrique

La CAN 2025 est officiellement lancée au Maroc. Bien avant le coup d’envoi, le Président de la France, Emmanuel Macron a laissé un message sur les réseaux sociaux.

CAN 2025 : Emmanuel Macron lance un joli message

La CAN 2025 vient officiellement de démarrer au Maroc. Au Royaume, elles sont 24 équipes quji ont l’occasion de remporter le trophée continental et le mois s’annonce divertissant avec de nombreuses nations qui sont attendues au tournant. En attendant, les Lions de l’Atlas, favoris de la compétition, disputent le premier match de la compétition ce dimanche soir face aux Comores.

C’est l’occasion pour Emmanuel Macron de souhaiter une bonne compétition à toutes les équipes engagées sur X. « Bientôt le coup d’envoi de la CAN ! L’Afrique va faire vibrer les stades et nos cœurs. Au Maroc qui organise, grande nation de football, et à toutes les équipes en compétition : bonne chance et que le jeu parle ! », a écrit le président français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025

Les groupes de la CAN 2025

Groupe A

Maroc

Mali

Zambie

Comores

Groupe B

Égypte

Afrique du Sud

Angola

Zimbabwe

Groupe C

Nigeria

Tunisie

Ouganda

Tanzanie

Groupe D

Sénégal

RD Congo

Bénin

Botswana

Groupe E

Algérie

Burkina Faso

Guinée équatoriale

Soudan

Groupe F

Côte d’Ivoire

Cameroun

Gabon

Mozambique