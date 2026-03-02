© Frappes en Iran : au moins 555 morts en deux jours (ONG)

Lancées le samedi 28 février 2026, les frappes en Iran ont déjà fait au moins 555 morts selon le rapport de l’ONG Croissant-Rouge. Parmi les victimes figurent des civils et des militaires. l’Israël annonce avoir neutralisé 40 responsables militaires.

Iran : l’ONG Croissant-Rouge dénombre au moins 555 morts dans les frappes

Après deux jours de frappes, le bilan est lourd. l’ONG Croissant-Rouge indique qu’il y a eu déjà au moins 555 personnes tuées. Dans un message publié sur Telegram, Croissant-Rouge a fait savoir que « 131 villes ont été déjà touchées » par les frappes israélienne et américaine.

l’Israël déclare avoir « éliminé » 40 hauts gradés. Dimanche, les autorités iraniennes ont confirmé la mort de plusieurs responsables militaires, notamment celle du chef d’état-major des forces armées. Le Guide suprême Ali Khamenei a été touché dès la première journée des frappes.

Les États-Unis ont déjà perdu trois soldats dans cette guerre. Le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient a ajouté que cinq soldats américains ont été grièvement blessés.

L’Iran refuse de négocier et se dit prêt à risposter. Les frappes continuent de retentir dans le pays. l’Israël aussi ne veut pas baisser la garde. Il a annoncé que 100 000 réservistes seront mobilisés avec un renforcement du dispositif en place.

Il faut signaler que depuis quelques heures, des territoires libanais sont ciblés par des frappes israéliennes. Ces actions sont menées en représailles aux tirs de drones et de missiles de Hezbollah sur Israël.