Frappes en Iran : les Américains appelés à quitter le Moyen-Orient

Pertes américaines en Iran : Donald Trump se justifie
La guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis prend une allure inquiétante. Avec les frappes de l’Iran contre les bases militaires américaines qui se multiplie, les États-Unis ont appelé ces dernières heures tous ses ressortissants à quitter immédiatement le Moyen-Orient.

Guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis : le Moyen-Orient risquée pour les Américains

C’est désormais très très inquiétant ! Au troisième jour des affrontements entre l’Iran, Israël et les États-Unis, les explosions, tirs de roquettes et frappes se multiplient dans la région du Moyen-Orient. L’État hébreu a annoncé ce lundi 2 mars 2026 avoir lancé des nouvelles frappes « d’envergure » à Téhéran.

Il faut dire que l’offensive israélo-américaine a fait au moins 555 morts en Iran depuis son déclenchement samedi 28 février, selon le Croissant-Rouge iranien. Alors que l’Iran continue de son côté à viser les pays du Golfe, l’ambassade des États-Unis en Arabie saoudite a été la cible de deux drones, dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mars. Dans la foulée, le département d’État américain a appelé les ressortissants amérocains à quitter la région. « Partez maintenant par les voies commerciales en raison de graves risques de sécurité », demande le département d’État selon un message publié sur X par la secrétaire d’État adjointe aux affaires consulaires, Mora Namdar.

Frappes en Iran : au moins 555 morts en deux jours (ONG)
Pertes américaines en Iran : Donald Trump se justifie
Iran : L’Ayatollah Alireza Arafi, le nouvel homme fort de Téhéran promet vengeance
Iran : Pourquoi et comment Ali Khamenei a été tué, quel avenir pour la région

Pour rappel, depuis samedi 28 février, Israël et les États-Unis mènent des frappes contre la capitale iranienne Téhéran. Le Guide suprême Ali Khamenei a été tué dans l’attaque israélo-américaine. À la suite de cette annonce, la République islamique a annoncé 40 jours de deuil et sept jours fériés. La télévision d’État iranienne a également rapporté dimanche la mort de quatre autres responsables.

Au moins 555 personnes ont été tuées à travers l’Iran depuis le début des frappes américaines et israéliennes samedi, a annoncé lundi 2 mars l’ONG Croissant-Rouge iranien. Au total, « 131 villes ont été touchées à ce jour », a ajouté l’organisation humanitaire dans un message publié sur Telegram.

