© Frappes en Iran : un faux communiqué attribué à l'AES

La réaction de l’AES est très attendue sur les frappes en Iran, les États-Unis et Israël. À ce jour, l’organisation des États du Sahel n’a fait aucun communiqué sur la situation. Le communiqué daté du mardi 3 mars attribué à Ibrahim Traoré, président de la Confédération de l’AES, est faux.

Frappes en Iran : l’AES n’a pas encore réagi

Mardi 3 mars, un communiqué portant le logo de l’AES et la prétendue signature du Président burkinabè a fait le tour des réseaux sociaux. Selon les auteurs des publications, il s’agirait d’un communiqué qui expose la position de l’AES à propos des frappes meurtrières en Iran. Le faux communiqué indique que l’AES condamne les frappes israélo-américaines et dénonce une menace sur la paix. L’AES aurait clairement pris position pour l’Iran que le communiqué qualifie « d’État ami ».

Mais tout ceci est irréel. Le communiqué a été démenti. La Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) a indiqué qu’il s’agit de fausses nouvelles. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a également dénoncé un faux communiqué attribué au Président de la Confédération des États du Sahel.

La Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) finira certainement par réagir, mais ce n’est pas encore le cas. Elle est très attendue sur la question ayant au moins deux alliés impliqués dans le conflit. À l’instar de plusieurs autres pays africains, le Burkina Faso, le Mali et le Niger finiront par donner leur position.