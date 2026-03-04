Les États-Unis poussés par Israël à frapper l’Iran ? Donald Trump s’explique

Durée de lecture : 2 minutes
Pertes américaines en Iran : Donald Trump se justifie
Ce mercredi 04 mars 2026 marque le 5e jour d’affrontement entre l’Iran, Israël et les États-Unis. S’il a été question dans les médias d’un jeu de l’état hébreu à pousser les Américains à entrer en guerre contre l’Iran, Donald Trump est sorti de silence pour démentir.

Guerre contre l’Iran : Donald Trump n’a pas été poussé par Israël

Ce mardi 3 mars 2026, l’Administration Trump a repris la main au lendemain des propos du secrétaire d’État Marco Rubio. Ce dernier affirmait que les États-Unis avaient déclenché des frappes sur l’Iran à l’incitation d’Israël. Des propos qui ont provoqué une levée de boucliers.

Donald ‌Trump a rapidement rejeté l’idée qu’Israël avait poussé Washington dans le conflit. « Je leur ai probablement forcé ⁠la main », a-t-il confié à propos d’Israël lors de la réception du chancelier allemand Friedrich Merz à la Maison Blanche. « Nous avions des négociations avec ces lunatiques, et à mon avis ils allaient attaquer en premier. Si nous n’avions pas (frappé), ils auraient attaqué en premier. J’en étais convaincu. », a ajouté le président américain.

Marco Rubio, le sécretaire d’État américain avait expliqué lundi aux journalistes que les États-Unis avaient débuté tôt samedi matin leurs frappes pour faire face à la « menace imminente » d’une attaque de l’Iran. « Nous savions qu’Israël allait passer à l’action. Nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines, et nous savions que si nous ne les attaquions pas préventivement avant qu’ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus importantes », avait affirmé lundi Marco Rubio.

Mardi face au Congrès, il a rempilé en informant l’ensemble des élus, accusant les médias d’avoir tronqué ses propos et rappelant avoir dit que cette opération « devait arriver quoi qu’il en soit » afin de détruire les capacités balistiques de l’Iran.

