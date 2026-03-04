© Gabon : réseaux sociaux à l'arrêt, Alain-Claude Bilie-By-Nze saisit la justice

Au Gabon, l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze a annoncé ce mardi 3 mars 2026, qu’il a saisi la justice pour s’opposer à la coupure des réseaux sociaux dans son pays. Cette coupure dure depuis le 18 février dernier.

Gabon : l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze a saisi la justice contre la HAC

Au Gabon, deux semaines sont déjà passées depuis que les réseaux sociaux ont été coupés sur décision de la Haute autorité de la communication (HAC). Cette dernière a dénoncé des dérives en ligne et des risques pour la stabilité du pays. Depuis, la décision a d’importantes conséquences économiques et sociales.

Pour l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze, cette coupure est illégale et inconstitutionnelle. Le leader du parti Ensemble pour le Gabon a saisi ce 3 mars 2026 le Tribunal de première instance de Libreville via une procédure de référé pour faire cesser ce qu’il qualifie d’atteinte grave aux libertés fondamentales.

« Nous avons choisi de saisir le Tribunal de première instance de Libreville parce que, pour nous, ce qu’a fait la HAC au Gabon est une voie de fait, parce que ça ne repose sur aucune base légale. Et lorsqu’il s’agit de restreindre les libertés, il faut au moins avoir une décision du tribunal, une décision du juge. Mais là, fait de manière aussi massive et de cette façon-là, ils n’avaient aucune autorité pour, ni dans la Constitution, ni dans la loi sur la HAC, ni dans aucun texte gabonais », a-t-il déclaré selon ce que rapporte RFI.

Il a ajouté : « La HAC agit de manière manifestement illégale et anticonstitutionnelle. La Constitution gabonaise actuelle fait de la liberté le principe. Nul ne peut non plus priver tout un peuple des moyens de communication. Ce n’est pas possible. Les réseaux sociaux, aujourd’hui, sont un moyen de communication, de communication publique, de communication privée, de communication professionnelle. On ne peut pas restreindre cela. »

L’ancien Premier ministre a conclu en ces mots : « S’il s’agit de réguler un contenu, on régule un contenu. Et il y a la justice qui est là pour cela. Si quelqu’un a violé la loi, il en répond. Mais on ne peut pas punir tout un peuple par une décision aussi inique. »