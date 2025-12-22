Guinée : La HAC suspend la chaîne d’information Africa 24

En Guinée, la Haute Autorité de la Communication (HAC), a suspendu la chaîne d’information Africa 24 pour « exercice illégal de la profession ». Ceci, après la diffusion de reportages sur la campagne présidentielle. La décision a été publiée ce dimanche 21 décembre dans la soirée.

Présidentielles en Guinée : La HAC frappe fort contre la chaîne d’information Africa 24

En Guinée, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a décidé de suspendre la diffusion de la chaîne de télévision AFRICA24 sur l’ensemble du territoire guinéen ce dimanche 21 décembre 2025. Selon l’organe de régulation des médias, cette mesure fait suite à un exercice illégal de la profession par les équipes de reportage d’AFRICA24, accusées de couvrir la campagne pour l’élection du Président de la République, sans accréditation préalable délivrée par la HAC.

La HAC a également ordonné l’occultation de la chaîne AFRICA24 du bouquet Canal+ sur le territoire national. L’institution fonde sa décision sur les articles 1er et 18 de la loi organique L/2020/0010/AN de juillet 2020, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, ainsi que sur l’article 72 du Code électoral, qui encadre strictement la couverture médiatique des périodes électorales.

La décision a été signée par le président de la Haute Autorité de la Communication, qui rappelle l’obligation pour tous les médias nationaux et internationaux de se conformer aux textes en vigueur afin de garantir une couverture électorale responsable, équitable et conforme à la loi.