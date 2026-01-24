Présidentielle en Ouganda : 30 opposants déjà tués

Depuis les résultats définitifs de l’élection présidentielle annonçant la réélection de Yoweri Museveni à la tête de l’Ouganda, la chasse aux opposants est lancée. 30 membres de l’opposition ont déjà perdu la vie.

Ouganda : 30 opposants tués et 2000 partisans arrêtés

En Ouganda, le chef de l’armée Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, s’est félicité ce vendredi 23 janvier 2026 de la mort de 30 membres de l’opposition et de l’arrestation de 2 000 de leurs partisans. « Jusqu’à présent, nous avons tué 30 terroristes de la NUP » (la Plateforme d’unité nationale, parti de l’opposant Bobi Wine), a-t-il fièrement confié sur X.

« Nous avons arrêté plus de 2.000 voyous que Kabobi (surnom qu’il donne à M. Wine) pensait utiliser », a ajouté M. Kainerugaba. Chef de l’armée ougandaise, le fils du président Yoweri Museveni est connu pour ses publications incendiaires sur les réseaux sociaux et ne cache pas son ambition de succéder à son père. En début de semaine, il était sorti d’un silence observé tout le long de la campagne sur X, affirmant vouloir la mort de Bobi Wine.

Pour rappel, la semaine dernière, Yoweri Museveni a remporté un septième mandat présidentiel consécutif, selon la commission électorale en Ouganda. C’était à l’issue d’un scrutin critiqué et marqué par le blocage d’internet pendant plusieurs jours et la répression de l’opposition. Le principal adversaire de M. Museveni, Bobi Wine, un ancien chanteur de raggamuffin âgé de 43 ans, a pris la fuite après un raid des forces de sécurité sur son domicile au lendemain des élections, dont il a dénoncé des résultats « truqués ».

De son côté, l’Union européenne a exprimé son inquiétude ce vendredi, déplorant « les violences et les menaces pré- et post-électorales, en particulier contre le chef de l’opposition, Robert Kyagulanyi. » Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a même déclaré jeudi qu’il suivait « avec préoccupation la situation post-électorale en Ouganda, notamment les informations faisant état d’arrestations, de détentions et d’incidents violents impliquant des personnalités de l’opposition et leurs partisans ».