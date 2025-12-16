Guinée : La présidence annonce la construction d’une raffinerie d’alumine

En Guinée, la présidence a annoncé le lancement d’un grand projet à Boké (nord-ouest du pays) de raffinerie d’alumine. Il s’agit d’un matériau chimique extrait d’un minerai naturel appelé bauxite dont la Guinée regorge.

La Guinée va construire une raffinerie d’alumine d’ici 2028

En Guinée, pour l’heure, c’est juste une annonce. Le pays veut se doter une raffinerie d’alumine. Le projet est officiellement lancé du côté de Boké, dans le nord-ouest du pays. Il s’agit d’un deuxième projet annoncé de transformation de la bauxite guinéenne. Comme pour la raffinerie de Boffa, également dans le nord-ouest de la Guinée, les principaux partenaires sont chinois. Il faut dire que c’est le Winning consortium, déjà présent sur la mine de fer de Simandou et sur ce gisement de Boké, qui est majoritaire dans ce projet de raffinerie.

Il y a eu un changement soudain dans l’actionnariat de ce projet démarré en 2023 : il était encore il y a quelques mois porté par le groupe UMSI, présidé par l’homme d’affaires franco-guinéen Fadi Wazni. Ce dernier recherchait des partenaires européens. En classant cette raffinerie dans sa liste de projets stratégiques pour l’approvisionnement en matériaux critiques, l’Union européenne devait faciliter la chose. Mais, en juin, l’information tombe : le projet n’est pas retenu par l’UE. Mais déçu, UMSI s’est tourné vers ses partenaires chinois pour la construction de l’usine.

La mise en service de la raffinerie d’alumine en Guinée est prévue en 2028 avec une capacité de production de plus d’un million de tonnes d’alumine par an. Il est à noter que les poses de premières pierres de raffinerie se succèdent en Guinée.

Deux autres projets d’usine pour transformer la bauxite seront prochainement officialisés en Guinée dans les régions de Boffa et Boké. Cela fera en tout quatre projets annoncés, en quelques mois.