Présidentielle en Ouganda : des problèmes techniques perturbent le scrutin

En Ouganda, des problèmes techniques perturbent les opérations de vote pour les élections présidentielle et législatives ce jeudi 15 janvier 2026. L’opposition en profite pour dénoncer une action « délibérée » de l’exécutif afin que Yoweri Museveni se maintienne au pouvoir.

Ouganda : les élections présidentielles perturbées

Ce jeudi, c’est jour de vote en Ouganda pour la présidentielle et les législatives. Ils sont près de 21,7 millions d’électeurs inscrits. Un scrutin qui oppose notamment le président sortant Yoweri Museveni à son principal challenger Bobi Wine. Toutefois, la journée est perturbée par des retards et des dysfonctionnements : des pannes ont été signalées sur les kits biométriques de vérification.

À Kampala, on vote, mais pas partout au même rythme. Dans certains bureaux, les électeurs ont pu voter dès l’ouverture, à 7h. Mais dans d’autres, l’attente a été plus longue. Des kits biométriques censés vérifier l’identité des électeurs ont dysfonctionné, et les électeurs ont dû alors voter manuellement en utilisant le registre papier.

En dépit de la suspension d’Internet, la colère s’exprime quand même en ligne par des moyens techniques détournés. Un internaute écrit : « Imaginez combien d’argent les contribuables ont dépensé pour acheter ces kits biométriques, pour qu’on nous dise, à la fin, qu’ils ne fonctionnent pas. » Face à ces critiques, la Commission électorale tente de rassurer. Selon ce que rapporte RFI, le porte-parole de la commission, Julius Mucunguzi, dit ne pas pouvoir expliquer l’origine des pannes, mais assure que le processus reste fiable : « Le fonctionnement de ces machines est une question technique : est-ce un problème de lecture, de reconnaissance d’empreintes, de biométrie ? Je ne suis pas en mesure de le dire. Mais les électeurs peuvent être vérifiés grâce au registre électoral classique, sur papier, qui contient leurs informations. Et la vigilance des agents électoraux, comme celle des représentants des candidats, pour s’assurer que personne ne vote deux fois, continuera de s’appliquer. »

Il faut dire que même le président sortant Yoweri Museveni reconnaît avoir rencontré des difficultés pour voter : sa machine refusait ses empreintes, puis a fini par le reconnaître au visage. Pour l’opposition, ces ratés techniques seraient « délibérés ». Bobi Wine dénonce une volonté de confisquer le vote, ce que le pouvoir en Ouganda conteste.