Heymann’s Inc. et OMOTE Advisory ont signé un partenariat stratégique pour aider les institutions financières à relever les défis majeurs en Afrique. Ce partenariat vise à répondre aux principaux enjeux auxquels sont confrontées les institutions financières africaines.

Objectif du partenariat Heymann’s Inc. et OMOTE Advisory

La digitalisation, la gestion des risques, la conformité réglementaire et l’optimisation des performances figurent parmi les principaux défis des institutions financières en Afrique. Pour les accompagner dans ces domaines, Heymann’s Inc. et OMOTE Advisory ont uni leurs forces à travers un partenariat stratégique. Ce partenariat donnera lieu à plusieurs projets visant à moderniser et renforcer les institutions financières africaines.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, Heymann’s Inc. et OMOTE Advisory prévoient plusieurs actions concrètes. Parmi celles-ci, on note en premier lieu le renforcement des compétences grâce à des formations certifiantes. Secondo, il s’agit de la mise en conformité avec des normes internationales telles que Bâle III et IFRS 9. Tertio pour fin, il convient de souligner la mise en place de cadres robustes pour moderniser les processus internes et exploiter efficacement les données stratégiques.

Déclarations des directeurs de Heymann’s Inc. et OMOTE Advisory

Selon Yann C. Lohoré, directeur de Heymann’s Inc., ce partenariat reflète leur vision pour l’Afrique. « Ce partenariat témoigne de notre ambition de bâtir un écosystème financier robuste et performant en Afrique. En conjuguant expertise locale et pratiques internationales, nous répondons aux besoins spécifiques du continent», a-t-il confié.

Souleimane Jaidi, fondateur et Managing Partner d’OMOTE Advisory, renchérit.

«Cette alliance traduit notre engagement envers le développement durable et l’excellence technique. Ensemble, nous renforcerons les capacités des institutions africaines pour relever les défis de demain», a-t-il souligné.

Grâce à la vision commune de ces deux organisations, les institutions financières africaines pourront exercer leurs fonctions avec plus d’efficacité et de sérénité.