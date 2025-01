Le Sénégal a enregistré une baisse de 17,5 % de ses importations au mois de novembre 2024. Selon la DPEE (Direction de la Prévision et des Études Économiques), le pays a importé pour un montant de 576,1 milliards FCFA, soit une diminution de 122,2 milliards FCFA par rapport à la période précédente.

Baisse significative des importations au Sénégal

En novembre 2024, les importations du Sénégal ont accusé un recul de 17,5 %, une baisse qui n’est pas sans conséquences sur les activités portuaires. En glissement annuel, elles ont diminué de 104,2 milliards FCFA, s’établissant à 576,1 milliards FCFA. Cette baisse est principalement due à la diminution des achats de plusieurs produits, notamment les machines, appareils et moteurs (-47,9 milliards FCFA). Ensuite, s’ajoutent les huiles brutes de pétrole (-32,6 milliards FCFA) puis du Riz (-28,1 milliards FCFA).

La présence des véhicules et matériels de transport (-7,9 milliards FCFA), Pièces détachées automobiles, Froment et méteil (-6,2 milliards FCFA) est à souligner. Ces catégories, qui figurent habituellement parmi les plus importées, ont fortement contribué à la diminution globale. En revanche, pendant que les importations de ces produits reculaient, celles d’autres articles ont progressé. Par exemple, les importations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 2,1 milliards FCFA.

Par ailleurs, le Sénégal semble avoir adopté une stratégie visant à réduire ses importations pour stimuler ses exportations, ce qui devrait contribuer à l’amélioration de son développement économique. En novembre 2024, le pays a exporté pour un total de 452,5 milliards FCFA, soit une hausse de 96,6 milliards FCFA.

Hausse des exportations

Cette progression des exportations est principalement attribuée à l’augmentation des ventes d’acide phosphorique (+44,3 milliards FCFA), de Titane (+15,0 milliards FCFA) et de l’Or brut (+6,5 milliards FCFA). Malgré tout, les exportations restent inférieures aux importations de machines, qui jouent un rôle clé dans les activités portuaires du pays.