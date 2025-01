En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup dur aux trafiquants de faux médicaments. Lors d’une opération menée mardi 28 janvier à Bettié, dans le cadre de l’opération Épervier 10, les agents de la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues d’Abengourou ont saisi plus d’une tonne de médicaments de qualité inférieure et falsifiés.

Coup de filet contre les trafiquants de médicaments falsifiés à Abengourou en Côte d’Ivoire

Suite à une information anonyme faisant état d’un trafic illicite de médicaments dans le quartier Château de Bettié, les enquêteurs de Côte d’Ivoire ont mené une opération de surveillance et d’interpellation. Cette intervention a permis de découvrir un important stock de médicaments contrefaits, d’une valeur marchande estimée à 2 125 000 FCFA.

Les produits saisis, composés principalement de médicaments contre la malaria et de médicaments pour enfants, présentaient de nombreuses anomalies et ne répondaient à aucune norme de qualité requise. Leur consommation aurait pu mettre en danger la santé des consommateurs.

Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de ce trafic et déterminer l’origine de ces médicaments falsifiés. Les individus impliqués dans cette affaire seront poursuivis conformément à la loi.

La commercialisation de médicaments falsifiés est un véritable fléau qui met en danger la santé publique. Ces produits, souvent inefficaces et parfois dangereux, peuvent entraîner de graves conséquences pour les patients. Un phénomène dont les autorités ont décidé de livrer une bataille sans merci afin d’y mettre totalement fin en Côte d’Ivoire.