En Côte d’Ivoire, une vaste opération de contrôle menée par la direction des établissements privés et professions sanitaires (DEPPS) a permis de fermer 114 établissements sanitaires clandestins dans les régions du Gbôklê et des Grands Ponts. Ces fermetures qui sont intervenues entre le 24 et le 30 novembre derniers, s’inscrivent dans le cadre de la campagne nationale « Zéro clinique illégale d’ici 2025 ».

Une centaine d’établissements de santé fermés pour non-conformité dans les régions des Grands Ponts et Gbôklê en Côte d’Ivoire

Les inspections ont révélé de nombreuses irrégularités au sein de ces établissements, notamment l’absence d’autorisation d’exercice, des conditions d’hygiène déplorables et un manque de personnel qualifié. Ces pratiques mettent en danger la santé des patients et portent atteinte à l’image du secteur de la santé privée en Côte d’Ivoire.

Ainsi, lors de cette opération, ce sont les régions du Gbôklê et des Grands Ponts qui se sont révélées particulièrement touchées par ce phénomène, avec des taux de fermeture très élevés. En effet, dans la localité de Dabou, 90% des établissements contrôlés ont été fermés en raison de non-conformités.

Face à ce constat alarmant, les autorités sanitaires ont décidé de renforcer les contrôles et de multiplier les opérations de fermeture d’établissements illégaux. L’objectif est de garantir la sécurité des patients et de rétablir la confiance dans le système de santé en Côte d’Ivoire.