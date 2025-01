Quelques heures après l’annonce du décès de l’artiste Sèmèvo Orisha, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin vient de lui rendre hommage. C’est notamment à travers quelques mots sur sa page officielle Facebook.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de l’artiste musicien Sèmèvo Orisha, survenue dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 janvier 2025. Ce décès brutal endeuille non seulement ses proches, mais également toute la grande famille des artistes, et plus particulièrement celle des musiciens. Connu pour ses compositions vibrantes, Sèmèvo Orisha savait mêler les rythmes traditionnels à des percussions envoûtantes qui touchaient profondément l’âme de son public. Il laisse derrière lui une discographie riche, un héritage sonore qui continue de captiver et d’émouvoir les mélomanes. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, qui a eu l’honneur de l’accueillir à de nombreuses reprises lors d’événements phares tels que la Fête de la musique et la Nuit de l’indépendance, partage cette douleur et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté artistique. Les œuvres de Sèmèvo Orisha resteront gravées dans les mémoires, témoignant de son génie créatif et de la profondeur de ses messages. Ces derniers, intemporels, continueront d’inspirer les générations futures. », lit-on sur la page du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin.

Pour rappel, le décès de Sèmèvo Orisha est survenu ce dimanche 5 janvier 2025 au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou. Les circonstances exactes de sa disparition tragique restent pour le moment, encore inconnues.